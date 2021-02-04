762 خيلاً تستهدف ألقاب النسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - خالد المهيري

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ 25 من كأس دبي العالمي عن الخيول التي تم تسجيلها للمشار كة في الحدث العالمي الكبير والذي سيقام في الـ 27 من مارس المقبل على مضمار «ميدان» العالمي. وتم تسجيل 1511 من أصل 762 خيلاً من 19 دولة، واستقطب شوط كأس دبي العالمي لمسافة 2000 متر (الفئة الأولى)، الذي تبلغ جائزته المالية 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات» 176 خيلاً يتصدرها النجم الأمريكي «نيكس جو» بطل سباق «كأس بيجاسوس العالمي».

كما ضمت القائمة عدداً من الخيول المتميزة التي ستنافس بقوة لنيل لقب كأس دبي العالمي، أبرزها النجم غير المهزوم في السباقات الأمريكية «ماكسفيلد» لجودلفين، «شارلاتن» بطل سباق المجموعة الأولى «رن هابي مالبو ستيكس»، «كود أوف أونر».

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من خيول الإمارات المحلية أبرزها «ماترهورن» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كيمبير» لـ«ر ر ر للسباقات»، «كابيزانو» لسلطان علي، «ميليتاري لو» لناصر عسكر.

كما ستشهد بقية سباقات الأمسية العالمية مشاركة عدد كبير من الأسماء التي حققت عدداً من الإنجازات الكبرى التي لا تنسى يتصدرها «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي حقق 4 انتصارات قوية للشعار الأصفر 3 منها من الفئة الأولى.

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