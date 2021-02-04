ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» إلى نهائي كأس ايفزا للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

واصلت الفارسة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، قيادتها لفريق «الإمارات» للبولو بنجاح، ووصلت بالفريق إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها غداً في ختام بطولة كأس ايفزا 2021 للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية السلسلة الأكثر شهرة في ضمن بطولات المستويات العالية في عالم البولو «هانديكاتب 18 جول».

وتأهل الفريق بعد الفوز الكبير الذي حققه على منافسه فريق بنجاش وبنتيجة 12 هدفاً ونصف مقابل سبعة أهداف بعد مباراة شهدت ندية نسبياً في الأشواط الثلاثة الأولى ثم دانت السيطرة الكاملة لفريق الإمارات في الشوطين الرابع والخامس ليحسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة.

وفاز فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور «الأب» بشق الأنفس على منافسه فريق ذئاب كافو بقيادة حبتور الحبتور «الابن» وبنتيجة 9 مقابل 8 أهداف.

تنافس

اتسمت مباراة الإمارات وبنجاش بالإثارة، حيث بادر فريق بنجاش بالتسجيل عن طريق توماس بانيللو ليتقدم بهدف مقابل نصف جول للإمارات والذي أدرك التعادل ثم يعود بنجاش للتقدم، وهي المرة الأخيرة، حيث نجح فريق الإمارات في استثمار أخطاء منافسه ليحول الضربات الجزائية إلى أهداف منهياً الشوط الأول بتقدمه بثلاثة أهداف ونصف مقابل هدفين لبنجاش.

ومع بداية الشوط الثاني يضيف توماس بانيللو الهدف الرابع وقبل نهاية الشوط يضيف فردريكو هدف بنجاش الثالث، ويشهد الشوط الثالث تسجيل كل فريق هدفين لتصبح النتيجة 6.5 - 5. وشهد الشوط الرابع تقدماً لافتاً لفريق الإمارات حينما غيّر من خطته وظل ضاغطاً ليحرز ثلاثة أهداف مقابل هدف لبنجاش، أما الشوط الخامس والحاسم فقد شهد أريحية في اللعب لفريق الإمارات الذي نجح في إضافة ثلاثة أهداف، بينما أضاف فريق بنجاش هدفاً واحداً إلى رصيده لتنتهي المباراة لصالح فريق الإمارات بنتيجة 12 هدفاً ونصف مقابل سبعة أهداف لبنجاش.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز