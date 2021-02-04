الأمسية الثالثة لكرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، ثالث سباقات كرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «موانئ دبي العالمية»، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 549 ألف دولار أمريكي.

ويتضمن السباق إقامة عدد من البطولات القوية أبرزها الشوط الرابع الرئيسي بطولة «فايربريك ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي، برعاية «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 130 ألف دولار وبمشاركة 6 خيول أبرزها «ماترهورن» و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«كيمبير» لـ «ر ر ر للسباقات»، و«اواسيس شارم» لمالكيه سيد حشيش وهناء الرفاعي، و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر، «وترانكافيرو» لهاراس باج دو سول.

الجنيز الإماراتي

كما يعد الشوط الثالث «بطولة الـ 2000 جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «مبنى حمدان بن محمد للمسافرين» والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار من أهم أشواط الأمسية وبمشاركة 6 خيول أبرزها «نيفال كراون» لجودلفين، و«مهيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«جراند دبي» لعلي راشد الرايحي، و«مشاكل» لسالم راشد غدير، و«أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم، و«جو ستورم» لمالكه البشير سالم الحراري.

«ميناء راشد»

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1200 متر على المضمار الرملي برعاية «ميناء راشد» والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف دولار وبمشاركة 11 خيلاً أبرزها «تأمل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، و«تيباستي» لمالكه البشير سالم الحراري، و«لافاسبين» لمحمد خليل أحمد.

«بطولة كأس ميدان»

يشهد الشوط الثاني «بطولة كأس ميدان» لمسافة 2810 أمتار على المضمار العشبي برعاية «مراسي بي آند او» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار، مشاركة 10 خيول أبرزها «ديزرت فاير» و«إسبوليني» و«دبي فيوتشر» و«غوستواتش» و«مونلايت سبيريت» و«فولكانك سكاي» و«جلوبال هيت» لجودلفين، و«كومينكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

«تحضيري - ميدان كلاسيك»

يشارك في الشوط الخامس «السباق التحضيري - بطولة ميدان كلاسيك» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «ميناء جبل علي» والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار 8 خيول أبرزها «فيرست سمايل» و«لاست صنسيت» لجودلفين، و«أجمل» لـ «نقابة بورسلي للسباقات»، «توبير بيل» لمالكيه علي الشعفار وعبدالله الشعفار.

دبي للسرعة

يشهد الشوط السادس والختامي «بطولة دبي للسرعة - إسبرينت» لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «المنطقة الحرة لجبل علي - جافزا» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار مشاركة 14 خيلاً أبرزها «سيلفر لاين» و«فاينال سونج» و«مان أوف بروميس» و«أوتومان كورت» لجودلفين، و«فال اوف كينت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«اختيار» و«الفريق» و«يا ليل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«كينج راغنر» للشيخ مانع محمد راشد مانع آل مكتوم.

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