«أنكورا» يتوج بكأس سلطان بن زايد للبولو

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

توج فريق أنكورا بلقب بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الأولى التي نظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو على ملاعبه، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، في الفترة من 19 يناير حتى 1 فبراير بمشاركة 6 فرق، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وجمعية الإمارات للبولو ورعاية عدد من الشركات.

جاء اللقب من نصيب أنكورا بعد تغلبه في المباراة الختامية على أبوظبي 6 - 5 خلال مواجهة قوية قدم خلالها الفريقان مستوى متميزاً وشهدت ندية طوال زمن اللعب، وأحرز المركز الثالث فريق غنتوت «ب» بالفوز الذي حققه على أننجلسي بنتيجة 7 - 6 ليحل الخاسر في الترتيب الرابع.

وعقب نهاية اللقاء تم تتويج الفائزين بواسطة عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو وزايد خليفة العبودي الزعابي المدير التنفيذي للنادي وعمرو زيدان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبولو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز