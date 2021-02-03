مضمار جبل علي يُعلن تفاصيل سباق «أم سقيم»

المصدر: دبي - خالد المهيري

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أعلن مضمار جبل علي عن تفاصيل السباق الثامن للمضمار الأصفر، والذي سيحمل اسم «سباق أم سقيم» ويقام بعد غدٍ، ويشهد إقامة أهم بطولتين على المضمار الأصفر هما «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة». جاء ذلك في المؤتمر الصحافي عن بُعد، الذي أقيم في قاعة المجلس بمضمار جبل علي، بحضور ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمهندس شريف الحلواني مدير المضمار، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، ورعاة السباق بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد ميرزا الصايغ استمرارية دعم إسطبلات «شادويل» وأذرعها العالمية لسباقات مضمار جبل علي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأضاف الصايغ أن رعاية «شادويل» للسباقين الرئيسيين يوم الجمعة هي أكبر دليل على هذا الدعم المتواصل، والهدف هو المنافسة الشريفة بين الملاك والمدربين والفرسان في سباقات المضمار الأصفر.

كما تقدم الصايغ بخالص الشكر والتقدير لرعاة سباقات المضمار الأصفر، مضيفاً أنه يجب أن يتم عمل لوحة شرف على مدخل مضمار جبل علي للرعاة والشركاء الذين ساهموا في دعم سباقات المضمار الأصفر طوال السنوات الماضية.

وأشار ميرزا الصايغ إلى أن هناك عدداً من الشركات ترغب بقوة في رعاية سباقات مضمار جبل علي سواء في هذا الموسم أم الموسم المقبل، مقدماً الشكر الجزيل لإدارة مضمار جبل علي على جهودهم الجبّارة في خلق بيئة قوية للسباقات في المضمار الأصفر.

شكر مقدر

ومن جانبه، تقدم المهندس شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على رعاية سموه الكريمة والمتواصلة للمضمار الأصفر، إذ ترعى إسطبلات سموه الجمعة المقبلة بطولتي «جبل علي ستيكس» و«جبل علي للسرعة»، ويتطلع الملاك والمدربون والفرسان كافة إلى الفوز بهما. كما تقدم الحلواني بخالص الشكر لميرزا الصايغ على جهوده المقدّرة في نقل الفكر والدعم اللامحدود من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، للمضمار الأصفر.

وأعلن ياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل عن مشاركة 97 خيلاً في السباق، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة مليوناً و330 ألف درهم.

إجراءات احترازية

وفي سؤال لـ «البيان الرياضي» عن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها إمارة دبي في الأيام الماضية، أكد الحلواني أن المضمار الأصفر ملتزم بالبروتوكولات والإجراءات منذ بداية الموسم، والتي تتمثل في تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات، مضيفاً أنهم حريصون كل الحرص وملتزمون بتطبيق كل الإجراءات التي تضمن سلامة الجميع.

تكريم الإعلاميين

أعلن عبدالله الأنصاري عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، عن مبادرة جديدة تتمثل في تكريم الإعلاميين من الرعيل الأول والذين ساهموا في نشر ثقافة الفروسية وسباقات الخيول في المجتمع عبر تغطيتهم المميزة لسباقات الخيول وهم الزميل بهاء الدين عطا والزميل محمود شرف والزميل حيدر فؤاد. وأضاف عبدالله الأنصاري بأنه سيتم إضافة أسمائهم إلى سحب السيارة والذي سيقام يوم الجمعة وكذلك السحب الثالث.

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