«غياث» و«بيناتوبو» لجودلفين أبطال «مربي الخيول الإيرلندية»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

توج نجما فريق جودلفين «غياث» و«بيناتوبو» بجوائز جمعية مربي الخيول المهجنة الإيرلندية 2020 – جوائز الإنتاج والسباقات المحلية، وحصل النجم المعتزل «غياث» على جائزة جمعية مربي الخيول المهجنة الإيرلندية المخصصة لأفضل الخيول المسنة، نظراً للإنجازات التاريخية التي حققها خلال الموسم الماضي خاصة في السباقات الإنجليزية، إذ ظفر بأربعة ألقاب، 3 منها من الفئة الأولى، أبرزها «كورونيشن كب» و«كورال اكليبس»، و«جودمونت إنترناشونال ستيكس».

فيما نال النجم المعتزل «بيناتوبو» جائزة أفضل أمهار الثلاث سنوات، عقب موسم متميز آخر تمكن خلاله جواد الإنتاج المنتسب للفحل «شمردل» من الفوز أو شغل مركز متقدم في جميع سباقات الفئة الأولى الأربعة التي خاضها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز