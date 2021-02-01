ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» لفوز كبير على زيدان

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات لفوز كبير على فريق زيدان وبنتيجة 12 ونصف هدف مقابل خمسة أهداف في ختام الدور التمهيدي لبطولة كأس ايفزا 2021 للبولو . كما فاز فريق الحبتور على منافسه فريق ذئاب كافو بنتيجة 11 هدفاً مقابل ستة أهداف، وبهذه النتيجة يتأهل الفريقان إلى المربع الذهبي، والمقرر غداً.

سيطرة وتفوق

وشهدت مباراة الإمارات وزيدان تقدماً لافتاً لفريق الإمارات الذي نجح في إنهاء الشوط الأول بهدفين ونصف للاشيء الأول للنجم لوكاس والثاني لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعزّز فريق الإمارات التقدم في الشوط الثاني بثلاثية دون رد، ورجحت كفة فريق زيدان بالشوط الثالث بتسجيله ثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق الإمارات .

وشهد الشوط الرابع تسجيل هدفين لكل فريق وفي الشوط الخامس سجل الإمارات ثلاثة أهداف ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً ونصف الهدف ليتأهل إلى المربع الذهبي بفضل نجم وهداف المباراة توماس بانيللو «7 أهداف» وهدفين لسمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

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