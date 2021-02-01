ثنائية لخيول حمدان بن محمد في عاشر سباقات«ميدان»

المصدر: دبي – خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ثنائية خلال السباق العاشر لمضمار «ميدان» العالمي، برعاية «جلف نيوز»، والذي أقيم أول من أمس.

وجاءت الثنائية عبر «جميرا بيتش» بطلة الشوط الأول، و«بوك ريفيو» بطل الشوط الثالث.

كما اقتنص «ميستري لاند» لمالكه بندر مويسان العتيبي لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي. وحقق المدربان سالم بن غدير وساتيش سيمار ثنائية خلال الأمسية، فيما شهد السباق تألق الفارس مايكل بارزالونا، الذي حقق ثنائية أيضاً.

«جميرا بيتش» نجمة الأول

اقتنصت «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الأول لمسافة 1600 متر، والمخصص للمهرات على المضمار الرملي برعاية «تبلويت» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلة زمناً قدره 1.40.09 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «المروم» لـ«إسطبلات الرشيد»، بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار. وحلت في المركز الثالث «تايغر كوين» لمالكها إسماعيل محمد بقيادة الفارس ماكسيم جايون وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

«إيميريتس كرنسي» بطل الثاني

وحقق «إيميريتس كرنسي» لمالكه حميد راشد علي الرايحي العليلي لقب الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي، برعاية «فرايدي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب علي راشد الرايحي، مسجلاً زمناً قدره 1.49.83 دقيقة وبفارق نصف طول عن «ولكم سيربرايس» لمالكه كروان بارزاني.

«بوك ريفيو» يظفر بالثالث

وظفر «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بلقب الشوط الثالث لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي، برعاية «ريتش باي جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 2.17.25 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي السابق للسباق (2.17.95 دقيقة) وبفارق 7 أطوال عن «وان فيجن» لمالكه حمد علي حمد الحمرور.

«ميستري لاند» نجم الرئيسي

اقتنص «ميستري لاند» لمالكه بندر مويسان العتيبي لقب الشوط الرابع الرئيسي لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، برعاية «جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 1.36.67 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «السلط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس كليميت ليكويوفر وإشراف المدرب إروين شاربي.

«تويلقث آوف نيفرلاند» بطل الخامس

ظفر «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ«إسطبل داكي» بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز دوت كوم» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس ناثان كروس وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.37.05 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دبل أورب» للشيخ أحمد بن دلموك آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون. وجاء في المركز الثالث «سلتيك برينس» لـ«نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون .

«مشاهر» مسك الختام

حقق «مشاهر» لـ«إتش وبي» لقب الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «ايه جي أن سي 3» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس هاري بنتلي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 57.57 ثانية وبفارق طول وربع الطول عن «الفلك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون، وحل ثالثاً «وفود» لـ«الاتحاد للسباقات»، بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز