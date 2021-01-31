«عجاج» بطلاً في «ماراثون سباقات العين»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تألق الجواد «عجاج» لياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في أولى جولات ماراثون سباقات العين بالشوط الختامي لسابع سباقات مضمار العين بالموسم الذي جرى أول من أمس، بحضور محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والغولف، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي، وتوج الجواد باللقب تحت قيادة ريتشارد مولن، وإشراف جان دي روال، بعد أن ركض برشاقة لمسافة 3200 متر، متجاوزاً منافسيه بجدارة، بفارق 1.75 طول عن الوصيف، قاطعاً المسافة في زمن قدره 03:48:03 دقائق.

وظفر الجواد «عارف» للخيالة السلطانية العمانية، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتبيان مازور، بلقب جبل حفيت بالشوط السادس لمسافة 1000 متر، «تكافؤ»، وركض الجواد الفائز برشاقة ليتصدر السباق بفارق مريح عن منافسه بلغ 3.25 أطوال، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 01:04:32 دقيقة.

لقب شعبية الروضة

وخطفت المهرة «مرمر» لمحمد بن أحمد خليفة اليوسف، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فابريس فيرون، لقب شعبية الروضة في الشوط الأول لمسافة 1600 متر في سباق المبتدئة للخيول توليد الإمارات، وشهد هذا الشوط تنافساً قوياً بين الخيول المتسابقة استمر حتى الأمتار الأخيرة قبل أن تحسمه المهرة بفارق 2.25 طول عن أقرب ملاحقيها، قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 01:52:56: دقيقة.

وفازت المهرة «جود» لسعود علي محمد، ، بلقب المرخانية في الشوط الثاني لسباق المهرات والأفراس المبتدئة لمسافة 1600 متر، وقطعت المهرة الفائزة مسافة السباق في زمن قدره 01:50:40 دقيقة .

لقب المويجعي

وانتزع المهر «ألياس» للرحماني للسباقات، وإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جارا، لقب المويجعي في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر، سباق المبتدئة المصنف، وتصدّر المهر الفائز السباق قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:05:11 دقيقة، بفارق 1.25 طول عن أقرب ملاحقيه.

وتصدر الجواد «هزيم الرعد» لحسن صالح الحمادي، وإشراف أحمد الشمبلي، ، سباق الشوط الخامس على كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 1400 متر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز