هلال العلوي: «آر بي فرنش دود» إلى السعودية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن المدرب هلال العلوي بأن الوجهة المقبلة لـ «آر بي فرنش دود» بطل الجولة الثانية لـ «بطولة آل مكتوم للتحدي» المخصصة للخيول العربية الأصيلة هي «كأس العبية» والذي سيقام الشهر المقبل ضمن أمسية «كأس السعودية».

وعبر هلال العلوي عن سعادته بالإنجاز الثاني للبطل على مضمار «ميدان» إذ سبق لـ «آر بي فرنش دود» الفوز بلقب «مجاني ستيكس» للخيول العربية الشهر الماضي، مضيفاً بأن الذي ضاعف سعادته هو تحطيم البطل للرقم القياسي المسجل في هذا الشوط.

وأكد هلال العلوي بأن أي مدرب يحلم باقتناء وتدريب هذا البطل المميز والذي يتمتع بكافة الصفات التي تجعله يعتلي منصات التتويج، مشيراً في الوقت نفسه بأن البطل سيواصل مشاركته في المضمار العالمي.

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