79 خيلاً في السباق العاشر لمضمار «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف من عصر اليوم السباق العاشر لمضمار «ميدان» العالمي برعاية «جلف نيوز» وبمشاركة 79 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 527 ألفاً و500 درهم.

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «الرئيسي الأول» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم انطلاقة الأشواط الرئيسية للأمسية بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «لوست إين تايم» لجودلفين، «هومسبين» و«نوفا روما» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المرعب» و«السلط» و«تفاخر» و«بواسل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «آبف نورمال» لناصر عسكر.

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس «الرئيسي الثاني» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز دوت كوم» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مونوسكي» و«أنتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ميادين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «سيكريت تريد» للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، «كاراجنسكي» لناصر عسكر،«ماجستيك ثندر» لـ«تتش جولد للسباقات».

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والمخصص للمهرات برعاية «تبلويت» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم وبمشاركة 6 مهرات أبرزها «ليت مورنينج» لجودلفين، «جميرا بيتش» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «المروم» لـ«إسطبلات الرشيد»، «براري سبيريت» لسلمان علي الصابري، «ديمه» لـ«زينيث للسباقات»، «تايغر كوين» لإسماعيل محمد.

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1800 متر على المضمار العشبي برعاية «فرايدي» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «عليان» و«بانوشوشيك» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ون أيديا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «رويال كاستيل» لمالكه ديل برينان، «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي.

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر على المضمار الرملي برعاية «ريتش باي جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 85 ألف درهم 10 خيول أبرزها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «كرنفال» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فاضل» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «تريدس مان» لـ«الإمارات للسباقات الترفيهية».

الشوط السادس

يشارك في الشوط السادس والختامي للأمسية لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «ايه جي أن سي 3» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم 15 خيلاً أبرزها «رافد» و«الفلك» و«تشابه» و«اتصالات» و«طنين» و«كواسر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «راهي» لـ«نقابة هاف ايه لاك» و«ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز