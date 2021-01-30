باتريك عون: فخورون بفوز «غياث» بلقب الأفضل في العالم

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

أكد باتريك عون، المدير الإقليمي لشركة «لونجين» أن رعايتهم لثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي كانت مميزة، لأنها تصادفت مع تتويج البطل الأسطوري المعتزل «غياث» لجودلفين بلقب «لونجين» لأفضل خيول السباق في العالم للعام 2020، وكذلك حصول الفارس العالمي فرانكي ديتوري على لقب أفضل فارس في العالم.

وأضاف باتريك عون، أنهم يشعرون بالفخر والاعتزاز بحصول حصان ينتمي لفريق جودلفين باللقب وهذا يعد علامة فارقة في سباقات الخيول، وتظهر أهمية ودور الخيول الإماراتية حول العالم، وتتويجها بالألقاب العالمية ما هو إلا دليل على المكانة المرموقة للخيول الإماراتية والتي دائماً تحتل المركز الأول.

كما تقدم باتريك عون بخالص التهاني والتبريكات للفائزين في سباقات الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، معبراً عن سعادته برعاية سباقات المضمار العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز