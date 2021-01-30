أنطونيو بيريرا: «ديربي الإمارات» الهدف النهائي لـ «الباتريوتا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب أنطونيو سنترا بيريرا بالأداء الكبير الذي قدّمه «الباتريوتا» بطل «السباق التحضيري – بطولة البستكية».

وقال أنطونيو بيريرا إن الأرضية والمسافة ناسبت البطل، مضيفاً بأن «الباتريوتا» هو حصان مميز ولم نفاجأ بأدائه خلال الشوط الذي شهد منافسة مع أقوى الخيول العالمية.

وأكد أنطونيو سنترا بأن الفوز بلقب الشوط يذكّره بآخر انتصاراته في دبي قبل 11 عاماً، مشيراً إلى أن المشاعر ذاتها تعود مجدداً مع البطل «الباتريوتا».

وأعلن أنطونيو سنترا أنه سيرى مستوى البطل عقب السباق، ولكن الوجهة المقبلة ستكون «بطولة البستكية» ضمن أمسية «سوبر ساترداي» في مارس المقبل وبعدها «ديربي الإمارات» ضمن أمسية كأس دبي العالمي.

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