شارلي آبلبي: «الثقة» إلى «بطولة بلانشين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب شارلي آبلبي بالأداء الذي قدمته «الثقة» لجودلفين بطلة «بطولة كيب فيردي» خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي.

وقال شارلي آبلبي: ««الثقة» مهرة قوية كالصخر ذات أداء متماسك للغاية، وجيمس دويل أحسن قيادتها بشكل رائع ومتمهل، وهي منافسة شرسة ولديها قدرات قتالية وكانت الموقع الصحيح في السباق».

وأضاف قائلاً: «أكملت السباق بشكل جيد، وبطولة بلانشين لــ «الفئة الثانية» هي الوجهة البديهية، والمنافسة على مسافة أطول قدرها 9 فيرلونغ ستكون علامة استفهام أخرى، ولكنها جديرة بخوض المنافسة، وأنا واثق من أنها ستقدم أفضل ما عندها».

وواصل قائلاً: «ركضت «سمر رومانس» متحفّزة بعض الشيء في المرحلة الأولى من السباق، ومن الواضح أن ذلك ظهر في ختام السباق، وسننظر في حالتها عقب هذا السباق قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركتها في بلانشين أم لا».

كما تحدث شارلي آبلبي عن «يا حياتي» بطل «زعبيل تيرف» قائلاً: «مايكل بارزالونا قاد البطل بشكل مثالي، وكان سباق هانديكاب تنافسياً، ولكنه شارك في وزن جيد».

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