سعيد بن سرور: الخيارات مفتوحة أمام «سوفت ويسبر»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عبّر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن سعادته البالغة بتحقيق ثنائية خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي، وكذلك تحقيق الفوز رقم 12 في سباق «الألف جنيز الإماراتي».

وعن «سوفت ويسبر» بطلة «الألف جنيز الإماراتي» قال سعيد بن سرور: ««سوفت ويسبر» مهرة جيدة للغاية، وحققت الفوز بفارق سبعة أطوال، وكان ممكناً لها الفوز بفارق أكبر إن أرادت، وعادت من فوزها في السباق التحضيري بحالة طيبة للغاية».

وأضاف قائلاً: «ستكون خياراتنا معها مفتوحة سواء بالذهاب إلى أوكس الإمارات أو ديربي السعودية في المشاركة التالية».

وأكد سعيد بن سرور أن الفوز بالسباقات الكلاسيكية دائماً صعباً في كل المضامير العالمية، والحصان الأقوى هو الذي يحقق الفوز.

وأضاف سعيد بن سرور أن «سوفت ويسبر» مميزة وسبق لها المشاركة في بريطانيا، ولكن وجودها في دبي وتحقيقها الفوز أوائل الشهر الحالي في «السباق التحضيري - بطولة الألف جنيز الإماراتي» أعطانا الثقة بأنها ستحقق لقب السباق.

وعن «بدوانز ستوري» مسك ختام الأمسية قال سعيد بن سرور: «ظل «بدوانز ستوري» بعيداً عن السباقات منذ زمن طويل، ولكن قاده فرانكي بشكل جيد ومن الجميل أن نرى الجواد يستعيد نغمة الفوز».

وأضاف سعيد بن سرور إن البطل سيشارك في سباق آخر مخصص لـ «الهانديكاب» على المسافة ذاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز