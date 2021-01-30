المربع الذهبي لكأس ايفزا للبولو يتحدد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي من منافسات كأس ايفزا الفضية 2021 للبولو، حيث تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية مباراتين تجمع الأولى بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وفريق زيدان بقيادة السعودي عمرو زيدان.

وتقام في الثانية من بعد الظهر، والمباراة الثانية عند الرابعة عصراً وتجمع بين فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور «الأب» وذئاب كافو بقيادة حبتور الحبتور «الابن» وبنهاية مباراتي اليوم سوف تحسم بطاقات المربع الذهبي، وفي حال تكررت حالات التعادل فسوف تحتكم الفرق المتساوية في النقاط إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

طموح الفوز

وستقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الإمارات» ومعها كل من دوكاس 3 جول وتوماس 7 جول وويلينجتون 7 جول، أي أن إجمالي هانديكاب الفريق 17 جول، لذلك فإن الفريق سيمنح نصف جول تعويضي قبل بداية المباراة، كما أن الفريق لديه نقطتان من فوز على فريق بنجاش سبعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف، وفوزه اليوم يضمن له المزاحمة على التأهل إلى المربع الذهبي.

أما فريق زيدان فهو يضم عمرو زيدان صفر جول وسيمون برادو 5 جول مانويل بلازا 6 جول وكاريل 7 جول، أي إجمالي الهانديكاب هو 18 جول، ويدخل لقاء اليوم وفي جعبته نقطتين من فوز على فريق ايفزا عشرة أهداف مقابل ستة ونصف، وهي فرصة فريق الإمارات ذاتها، ويحسب للفريقين خصوصية لقاءاتهما بساحات اللعبة، ومن هذا المنطلق ستشكل المباراة مفترق طرق للفريقين وسيستمتع الجميع بمباراة تشهد الإثارة والتحدي.

الأب والابن

أما المباراة الثانية بين الحبتور وذئاب كافو فإن الوضع يختلف تماماً رغم تساويهما في الهانديكاب 18 جول، حيث يحمل فريق الحبتور رصيداً قدره أربع نقاط من فوزين، بينما لدى فريق ذئاب كافو نقطتان فقط من فوز واحد، لذلك فإن فوز الحبتور سوف يحسم له التأهل للمربع الذهبي وللدور قبل النهائي أما خسارته فسوف تدخله في حسبة برما، وفي المقابل فإن فوز فريق ذئاب كافو سوف يجدد أمله في الدخول إلى المربع الذهبي أو على الأقل الاحتكام إلى الضربات الجزائية.

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