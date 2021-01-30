إسطبلات «F3» تتوج بلقب «زايد بن منصور للقدرة»

توج الفارس سلطان محمد شاهين من إسطبلات «F3» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بلقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أمس، بمشاركة 100 فارس وفارسة، بعد منافسة قوية على الوصول لمنصات التتويج خلال 4 مراحل تبادل فيها المشاركون الحصول على المراكز الأولى، ليكون الحسم في المرحلة الرابعة والأخيرة بواسطة الفارس سلطان شاهين البالغ من العمر 14 عاماً .

والذي نجح في انتزاع اللقب على صهوة «النيزي بلاك بيوتي»، قاطعاً المسافة في زمن قدره 4:10:52 دقائق، وحل ثانياً بفارق ثانيتين فقط راشد سعيد من إسطبلات «M7» ممتطياً «واترليا سيكور سكاي»، وجاء في الترتيب الثالث بفارق 4 ثوانٍ عبد الله خلفان على الجهوري من إسطبلات الوثبة، على صهوة «أي أو رغد».

تتويج الفائزين

وعقب إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتيجة رسمياً، تم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وبحضور محمد الحضرمي مدير السباقات بقرية الوثبة.

وعقب التتويج احتفل طاقم إسطبلات «F3» بكأس السباق بترديد الأهازيج وحمل الفارس البطل على الأعناق والتقاط الصور التذكارية الخاصة بالمناسبة، وعبر الفارس سلطان محمد شاهين عن سعادته البالغة بالكأس، مبيناً أنها المرة الأولى التي يحصل فيها على لقب سباق للقدرة، وأضاف: «شعوري لا يوصف باللقب، أنا سعيد جداً بإحرازي المركز الأول، لقد كان شيئاً رائعاً بالنسبة لي وسأظل أذكر هذا اليوم».

منافسة قوية

بدوره أشاد مسلم العامري بمستوى السباق، والمنافسة القوية بين الفرسان والفارسات خلال المراحل الأربع، ذاكراً أن كل المشاركين قدموا مستويات متميزة وكان هناك التزام كبير جداً منهم باللوائح رغم أن السباق كان خاصاً بالناشئين والشباب، وجميعهم بأعمار صغيرة وأضاف: «ما شاهدناه اليوم دليل على تطور رياضة الفروسية ومؤشر إلى أن المستقبل سيكون أفضل بكثير بإذن الله».

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