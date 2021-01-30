رباعية لجودلفين في ثاني أمسيات كرنفال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي ـ خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها في مضمار «ميدان» العالمي خلال الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم يوم أول من أمس برعاية «لونجين»، إذ حقق الإسطبل الأزرق الملكي رباعية مميزة عبر كل من «يا حياتي» بطل «زعبيل تيرف»، و «الثقة» بطلة «بطولة كيب فيردي»، و«سوفت ويسبر» بطلة «بطولة الألف جنيز الإماراتي»، و«بدوانز ستوري» مسك ختام الأمسية.

كما اقتنص «آر بي فرنش دود» لـ«بايرلي للسباقات» لقب الجولة الثانية من بطولة «آل مكتوم للتحدي» والمخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما ظفر «الباتريوتا» لـ«مزرعة لابوم» لقب «السباق التحضيري – بطولة البستكية».

وحقق مدربا جودلفين سعيد بن سرور وشارلي آبلبي ثنائية خلال الأمسية، فيما واصل الفارس المخضرم فرانكي ديتوري تألقه بتحقيقه ثنائية أيضاً خلال السباق.

وقام باتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج أبطال السباق.

«آر بي فرنش» نجم الافتتاح

ظفر «آر بي فرنش دود» بلقب الشوط الأول «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 49 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 2.07.07 دقيقة ومحطما الرقم القياسي السابق للسباق «2.07.66 دقيقة» وبفارق طولين ونصف الطول عن «براق» لـ«ياس للسباقات» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب جان كلود بيكو.

وحل ثالثاً «داجو لوتوا» لـ«الرحماني للسباقات» بقيادة الفارس كونور بيسلي وإشراف المدرب أحمد المحيربي.

«الباتريوتا» يخطف الثاني

اقتنص «الباتريوتا» لـ«مزرعة لابوم» لقب الشوط الثاني «السباق التحضيري – بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 50 ألف دولار بقيادة الفارس فاجنر ليل وإشراف المدرب أنطونيو سنترا بيريرا مسجلاً زمناً قدره 1.58.65 دقيقة وبفارق طولين عن «سبيتس بيركوميت» لمالكه شارلز إي فيبكي بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «اندفاع» لملاكه حسن مفرح العجمي وفوزي ناس بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب فوزي ناس.

«يا حياتي» بطل الثالث



حقق «يا حياتي» لجودلفين لقب الشوط الثالث «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 2.00.93 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «برايت ميلودي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وحل ثالثاً «ستار سفاري» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«الثقة» نجمة «كيب فيردي»

اقتنصت «الثقة» لجودلفين لقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة كيب فيردي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» والمخصص للمهرات والأفراس على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلاً زمناً قدره 1.35.08 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «ستايل ستيك» لمالكته يفون جاك بقيادة الفارس اندريا اتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان.

وجاءت في المركز الثالث «دبي لاف» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

«سوفت ويسبر» بطلة الجنيز

ظفرت «سوفت ويسبر» لجودلفين بلقب الشوط الخامس «بطولة الألف جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغ قيمة جوائزه 125 ألف دولار بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلة زمناً قدره 1.38.67 دقيقة وبفارق 7 أطوال عن «مناسك» لـ«إسطبلات الرشيد» بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاءت في المركز الثالث «سوبر كيانتي» لمالكه شارلز إي فيبكي بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«بدوانز ستوري» مسك الختام



اقتنص «بدوانز ستوري» لجودلفين لقب الشوط السادس والختامي للأمسية «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 68 ألف دولار بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور مسجلاً زمناً قدره 1.37.56 دقيقة وبفارق أنف عن «دبي ميراج» لجودلفين بقيادة الفارس هيكتور كروتش وإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحل ثالثاً «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

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