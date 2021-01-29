شاهين يهدي إسطبلاتF3 لقب سباق زايد بن منصور للقدرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أهدى الفارس سلطان محمد شاهين إسطبلات F3 العائدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم الذي احتضنته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم الجمعة، بمشاركة 100 فارسا وفارسة، بعد منافسة قوية شهدت تقاربا زمنيا في بلوغ خط النهاية.

وتمكن الفارس سلطان شاهين "14 عاما" في إنتزاع اللقب على صهوة "النيزي بلاك بيوتي"، قاطعا المسافة في زمن قدره 4:10:52 ساعة، وحل ثانيا بفارق ثانيتين فقط راشد سعيد من إسطبلات M7 ممتطيا "واترليا سيكور سكاي"، وجاء في الترتيب الثالث بفارق 4 ثواني عبد الله خلفان على الجهوري من إسطبلات الوثبة، على صهوة "أي أو رغد".

وتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بعد إعتماد النتيجة رسميا، بواسطة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الاصيلة، وبحضور محمد الحضرمي مدير السباقات بقرية الوثبة، وسط إحتفالات داوية خاصة من جانب طاقم إسطبلات F3 الذي حمل الفارس البطل على الأعناق والتقط معه الصورة التذكارية.

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