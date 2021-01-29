4 مراحل في سباق زايد بن منصور للقدرة بالوثبة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اليوم سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120 كلم في خامس سباقات الموسم الحالي، بمشاركة عدد كبير من الفرسان والفارسات الذين يتنافسون على الجوائز القيّمة التي ظلت تقدمها القرية دعماً لرياضة الفروسية وتطورها.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، ستكون البداية عند السادسة والنصف صباحاً بالمرحلة الأولى لمسافة 40 كلم باللون الأزرق يعقبها فترة راحة 50 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كلم باللون الأصفر يعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والثالثة لمسافة 25 كلم باللون الأحمر يعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة لمسافة 20 كلم باللون الأبيض، يتم بعدها الإعلان عن الخيول الفائزة عقب إجراءات الفحص البيطري.

وتقرر أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كغم، وأن لا يزيد نبض الحصان عن 64 نبضة في الدقيقة عقب كل مرحلة، كما وضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط التي تم التأكيد على أهمية الالتزام بها، مثل عدم وخز الحصان ومنع استخدام السوط أو أية وسيلة أخرى لجلد الحصان، والتأكيد على ضرورة التزام الفرسان بارتداء الزي المناسب للسباق، وغيرها من الضوابط التي تسعى من خلالها اللجنة المنظمة إلى توفير الأمن والسلامة للفرسان والخيول المشاركة.

وشدد مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين والالتزام التام بالتوجيهات الخاصة بالسباق، ذاكراً أن بداية الموسم الحالي كانت ناجحة خلال السباقات الماضية لأنها شهدت مشاركة كبيرة من قبل الفرسان والفارسات مع الالتزام بالقوانين، وتقديم مستويات قوية ظهرت من خلال تقارب وصول الفائزين لخط النهاية.

وأكد مسلم العامري ضرورة الالتزام أيضاً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن السباقات تقام وفق ضوابط مشددة الهدف منها سلامة الجميع.

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