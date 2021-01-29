بنجاش لمزاحمة الكبار في «ايفزا للبولو» اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية اليوم مواجهة قوية بين فريق بنجاش وفريق ايفزا «مهرة» في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات بطولة كأس ايفزا الفضية للبولو.

هي المباراة الثالثة للفريقين في المسابقة، وفريق بنجاش بقيادة حيدر بنجاش يطمح في مزاحمة الكبار، بعدما خسر مباراة الافتتاح أمام فريق الإمارات بنتيجة 5 -7، وفاز في الثانية على ذئاب كافو بنتيجة 10 -8، وله نقطتان، وفي حالة فوزه اليوم سيرفع رصيده إلى أربع نقاط، ويجدد أمله في أن يكون طرفاً فاعلاً في المربع الذهبي.

وفي المقابل فإن فريق ايفزا «مهرة» بعد خسارته مباراتيه أمام الحبتور بنتيجة 5 -8، وزيدان بنتيجة 6 -10، يسعى لتجميل صورته قبل أن يبتعد عن المنافسة على كأس البطولة التي تحمل اسمه.

لاعبو الفريقين

ويمثل بنجاش اليوم كل من حيدر بنجاش صفر جول وفريدريكو 5 جول وبنيامين بانيللو 6 جول وكروتو 7 جول اي هانديكاب مكتمل 18 جول فيما يشارك فريق ايفزا «مهرة» بهانديكاب 17 جول أي أنه سيبدأ اللقاء وفي رصيده نصف جول تعويضاً عن فارق الهانديكاب ويمثله كل من طارق الحبتور واحد جول وسيجوندو 4 جول وجاكينتو 5 جول واسترادا 7 جول.

طموح الفوز

وبعيداً عن الفروق الفنية فإن فريق بنجاش سيواجه ضغطاً نفسياً بسبب أمله في البقاء في دائرة المنافسة أما فريق ايفزا «مهرة» فإنه يدخل المباراة دون أية ضغوط نفسية لذلك فإن بنجاش مطالب اليوم بالسيطرة على التوتر الذي قد يصاحب البداية حتى يكمل طريقه إلى المربع الذهبي.

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