7 أشواط في سباق مضمار العين السابع

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يستضيف المضمار العيناوي في الخامسة من مساء اليوم سباقه السابع بالموسم والذي يتضمن 7 أشواط بما فيها أولى جولات ماراثون العين والتي تقام في الشوط السابع والأخير، ويستهل الحفل بسباق الخيول المبتدئة والذي يشهد منافسة قوية ومثيرة لخيول الإنتاج المحلي، حيث يسعى (فهد الوثبة) للصدارة ولكن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء آخرين مثل (أيه اف الاحقاف) وغيره.

فيما تتواصل الإثارة بالشوط الثاني للخيول المبتدئة أيضاً والذي يقام برعاية طيران الإمارات، بمشاركة 15 مهرة لمسافة 1600 متر أبرزها (ايه اف صروح)، و(شيريلا)، وينطلق آخر سباقات الخيول المبتدئة بالأمسية في الشوط الثالث برعاية مسعود للسيارات والذي ينطلق لمسافة 1800 متر بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها (الياس) و(ويل باور) كأبرز المرشحين.

سباق التكافؤ

يقام أول سباقات التكافؤ في الشوط الرابع لمسافة 2000 متر على لقب الخزنة، حيث يتسابق عدد من الخيول الطامحة للفوز باللقب ويبرز منها (ايه اف عذبة)، و(طاير) وغيرهما، وتستمر أشواط التكافؤ بالشوط الخامس على لقب كأس الوثبة ستاليونز، لمسافة 1400 متر، وتختتم أشواط التكافؤ للأمسية في الشوط السادس وقبل الأخير لسباق السرعة الأدنى لمسافة 1000 متر على لقب جبل حفيت ويشهد هذا الشوط منافسة قوية لتواجد عدد من الخيول المتميزة ويبرز منها (عارف) و(جنجال).

الماراثون

يختتم حفل الأمسية بأول جولة لماراثون العين في سباقات هذا الموسم والذي يقام في الشوط السابع والأخير بمشاركة 10 خيول تتسابق لمسافة 3200 متر (تكافؤ) ويدخل المدرب الحمادي بثلاثة خيول بقيادة (بلد الريف) الذي سبق له الفوز بأكثر من لقب في المواسم السابقة، وينافسه بقوة رفيقه في الإسطبل (حرير الريف)، كما يبرز (عجاج) كمرشح محتمل للفوز باللقب.

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