«غياث» لجودلفين أفضل «حصان» في العالم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

توج نجم جودلفين المعتزل «غياث» بلقب «لونجين» لأفضل خيول السباق في العالم للعام 2020، وذلك في حفل افتراضي أقيم، يوم أول من أمس، في العاصمة البريطانية لندن، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لهيئات سباقات الخيل.

وحصل النجم الأسطوري على التصنيف 130 نظراً للإنجازات التاريخية، التي حققها خلال الموسم الماضي خاصة في السباقات الإنجليزية، إذ ظفر بأربعة ألقاب، 3 منها من الفئة الأولى، أبرزها «كورونيشن كب» و«كورال اكليبس»، و«جودمونت إنترناشونال ستيكس».

وقال جو اوسبورن، مدير عام جودلفين إيرلندا: «من اعتبارات عدة، «غيّاث» كان حصان السباق المثالي، حيث يمتلك خصائص إيجابية عدة، وكان أفضل خيول السباق في العام 2020».

ومن جانبه قال شارلي أبلبي: «فخر كبير أن ارتبط بحصان مثل «غيّاث»، فمنذ البداية كان أحد خيولنا، التي كنا معجبين بها للغاية، وتدريب حصان مثله لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجودلفين يعد شرفاً كبيراً».

كما حصلت 4 خيول إماراتية على التصنيف 125 لتحتل بذلك المركز الثالث وهم «بيفواك» و«بيرشان كينج» لجودلفين، و«بالاس بيير» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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