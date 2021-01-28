71 خيلاً في الأمسية الثانية لكرنفال كأس دبي العالمي بـ «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، ثاني سباقات كرنفال كأس دبي العالمي على مضمار «ميدان» العالمي، برعاية «لونجين» وبمشاركة 71 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط الستة 543 ألف دولار أمريكي.

ويتضمن السباق إقامة عدد من البطولات القوية أبرزها الشوط الرابع الرئيسي بطولة «كيب فيردي» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 163 ألف دولار وبمشاركة 9 مهرات وأفراس. ويشارك فريق جودلفين بكتيبة مميزة من المهرات في هذا الشوط أبرزها «الثقة» و«دبي لاف» و«لاست لوك» و«ستيننج بيوتي» و«سمر رومانس».

الجنيز الإماراتي

كما يعد الشوط الخامس «بطولة الألف جنيز الإماراتي» لمسافة 1600 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 125 ألف دولار من أهم أشواط الأمسية وبمشاركة 7 مهرات أبرزها «سوفت ويسبر» لجودلفين، و«نايفة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«حشمة» لسلمان علي الصابري، و«مناسك» لـ «إسطبلات الرشيد»، و«خاتون» لأحمد غليطة المهيري، و«ريفوليتمي» لكريستين غروث.

الخيول العربية

وستكون بداية الأمسية مع «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الثانية» والمخصصة للخيول العربية لمسافة 1900 متر «الفئة الأولى» على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 49 ألف دولار، وبمشاركة 9 خيول أبرزها «أمواج» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، و«عون» و«بندر» و«براق» لـ «ياس للسباقات».

سباق تحضيري

يشهد الشوط الثاني «السباق التحضيري - بطولة البستكية» لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي والبالغة قيمة جوائزه 50 ألف دولار مشاركة 15 خيلاً أبرزها «فاينال ثوت» لجودلفين، و«كوتشي سابيشي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«يورمان» و«إفيكتيف» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم.

زعبيل تيرف

يشارك في الشوط الثالث «بطولة زعبيل تيرف» لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي والبالغة قيمة جوائزه 88 ألف دولار 15 خيلاً أبرزها «هاي إند» و«رويال مارين» و«ستار سفاري» و«برايت ميلودي» و«باسيون آند جلوري» و«الميسان» و«بريليانت لايت» و«يا حياتي» لجودلفين، و«كيب كافالي» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

جائزة مجموعة لونجين

يشهد الشوط السادس «جائزة مجموعة لونجين سبيريت» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي، والبالغة قيمة جوائزه 68 ألف دولار مشاركة 16 خيلاً أبرزها «كي فيكتوري» و«بدوانز ستوري» و«دبي ميراج» و«دبي ليجاسي» لجودلفين، و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«متماسك» و«الفريق» و«مقترب» و«زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

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