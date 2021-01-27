336 جواداً في «الإمارات لمربي الخيول» بالعين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

حققت بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية التي استضافتها مدينة العين لأول مرة بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، نجاحاً لافتاً، ومنحت البطولة بفضل نظام جوائزها الفرصة لعدد كبير من الملاك بالحصول على الجوائز، كما شهدت البطولة التي أقيمت لمدة 4 أيام مشاركة 336 جواداً تعود إلى 144 مالكاً ومربياً، ونظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس جمعية الإمارات للخيول العربية، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس الجمعية.

وأتاح نظام توزيع الجوائز الذي صممته جمعية الإمارات للخيول العربية الفرصة لمعظم الملاك للحصول على جوائز البطولة، حيث كانت هناك 3 جوائز إضافية في كل فئة ، وبلغت نسبة الفائزين 70 % من المشاركين، كما شهدت البطولة أيضاً زيادة كبيرة في قيمة الجوائز بنسبة 50 % عن النسخة السابقة.

وأشاد محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، بالبطولة، موضحاً أنها تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي من الخيول العربية وأن إقامتها هذه المرة في مدينة العين جاءت بهدف نقل مسابقات جمال الخيل العربية إلى جميع مدن الدولة.

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