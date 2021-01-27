الحبتور يحقق الفوز الثاني في كأس ايفزا للبولو

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

حقق فريق الحبتور فوزه الثاني على التوالي في بطولة كأس ايفزا الفضية للبولو 2021 المقامة حالياً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية والتي تستمر حتى الخامس من شهر فبراير المقبل، وأصبح على بعد خطوة من بلوغ نصف النهائي.

وفاز فريق الحبتور على فريق الإمارات «الذي لم يظهر بمستواه المعهود» وبنتيجة سبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف بعد مباراة جيدة المستوى. وكان فريق الإمارات قد فاز في مباراة الافتتاح على فريق بنجاش وسيلعب مباراته المقبلة أمام زيدان يوم السبت المقبل بينما فاز فريق الحبتور على فريق ايفزا مهرة في مباراته الأولى وسيواجه فريق «الذئاب كافو» في ثالث مبارياته بالبطولة يوم السبت المقبل.

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