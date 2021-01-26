«صمود» و«حراب» يتألقان في مضمار أبوظبي

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

حققت خيول ياس للسباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ثنائية في الحفل الثامن الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية بمضماره العشبي مساء أول من أمس، لتبرهن قوتها وتؤكد تميزها في الحفل الذي تألف من 7 أشواط قوية.

وكانت البداية بفوز «صمود» بلقب السباق التحضيري لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر في الشوط الثالث الذي شهد مشاركة 9 من نخبة الخيول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:32:07 دقيقة بقيادة الفارس ريتشارد مولن، وبفارق كتف عن «بي اف مغادر» للوارث إبراهيم الحضرمي بقيادة تاج أوشي.

وجاء الفوز الثاني لخيول سموه، في الشوط الرابع لمسافة الميل، عن طريق «حراب» بقيادة ريان كوراتولو، بزمن قدره 1:44:84 دقيقة، بفارق 4 أطوال وربع الطول عن «ظفرة» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، التي حلت ثانياً بقيادة فابريس فيرون.

الكأس الذهبية

وذهب لقب الشوط الخامس من سباق كأس نادي أبوظبي الذهبية لمسافة 1600 متر إلى «حميم» لإسطبلات العجبان العائدة لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بقيادة أدري دي فريز بزمن قدره 1:44:86 دقيقة، و جاء ثانياً بفارق 4 أطوال «مقام» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان بقيادة فابريس فيرون.

ونال «أيه إف الوجل» لخالد النابودة لقب بطولة الرويس في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بقيادة تاج أوشي بزمن قدره 1:17:46 دقيقة.

وتوجت المهرة «مميزة» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بلقب الشوط الأول الخاص بالمبتدئة لمسافة 1000 متر، بقيادة الفارس فابريس فيرون في زمن قدره 1:04:78 دقيقة.

كأس الوثبة

حقق «شارك» لأبوظبي ريسنج في الشوط الثاني من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2200 متر فوزاً كاسحاً بلقب السباق بقيادة باتريك كوسجراف قاطعاً المسافة في زمن قدره 2:29:87 دقيقة، وبفارق 6 أطوال عن صاحب المركز الثاني «إيه إف يطرق» لخالد النابودة بقيادة هوجو ليبوك. واختتم الحفل بالشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة على لقب سباق إسطبلات دامس لمسافة 1400 متر، وانتزع اللقب «أنبراش باشن» لطارق سعيد الطاير بقيادة برناردو بينيرو بزمن قدره 1:24:28 دقيقة وحل ثانياً بفارق طولين ونصف الطول «دسكوفري ايلاند» لمحمد خليل أحمد بقيادة ريتشارد مولن.

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