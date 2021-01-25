«سوتيرنز الموري» بطل «الجيمي» في مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألق الجواد «سوتيرنز الموري»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في الشوط السابع والرئيس في سادس سباقات مضمار العين، أول من أمس، ليتوج بطلاً بلقب الجيمي، ونجح الجواد بإشراف دووج واتسون، وقيادة دين أونيل، في تحقيق الفوز بجدارة واقتدار، بعد أن ركض برشاقة متجاوزاً منافسيه واحداً تلو الآخر، ليصل أولاً إلى خط النهاية قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:17:83، بفارق 2:25 طول عن صاحب المركز الثاني.

وانتزع المهر «راجي» لياس للسباقات، العائد لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب سباق الجاهلي بالشوط الرابع لمسافة 1800 متر «تكافؤ»، وقطع المهر الفائز مسافة السباق في زمن قدره 02:04:43، بفارق عنق عن ملاحقه المباشر.

ثنائية الرحماني

حققت خيول الرحماني للسباقات بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة فرناندو جار ثنائية رائعة في الحفل بعد فوز المهر «منفرد»، بكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول الذي خصص للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً، ونجح المهر الفائز في تحقيق الفوز بفارق 0.5 طول عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 01:34:73 دقيقة، وأكمل المهر «كيرليس ديل روك» الثنائية، في الشوط الخامس، وفاز بلقب الهيلي لمسافة 1800 متر، ولم يجد المهر الفائز أية صعوبة في الانفراد بالصدارة منذ البداية بفارق كبير عن ملاحقه المباشر بلغ 8 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:00:92 دقيقة

وتصدر الجواد «فيرو كينج» لعلى العنيزي، وإشراف دووج، وقيادة باتريك دوس، سباق القطارة في الشوط السادس لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، وكانت الإثارة حاضرة في هذا الشوط، حيث احتدم التنافس خلال الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمه الفائز بفارق 2:25 طول عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:06:39 دقيقة.

لقب المقام

وفاز المهر «صوت السلام» لإسطبلات بن شهوان للخيول العربية، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتبيان مازور، بلقب المقام في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، بمشاركة 14 خيلاً توليد الإمارات، وتخطى المهر الفائز منافسه المباشر بفارق 0.5 طول، قاطعاً المسافة في زمن قدره 01:49:84 دقيقة.

وتوج المهر «درغام عذبة» لعذبة للسباقات، وإشراف محمد دقاش، وقيادة باتريك دوبس، بلقب رماح في الشوط الثالث للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمه الفائز لصالحه بفارق رأس عن صاحب المركز الثاني، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:04:13 دقيقة.

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