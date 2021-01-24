" نيكس غو " بطل " كأس بيجاسوس العالمي " في أمريكا

المصدر:
  • متابعة – خالد المهيري
التاريخ:

أقتنص " نيكس غو " لقب سباق " كأس بيجاسوس العالمي " والذي أقيم فجر اليوم على مضمار " جلف ستريم بارك " في ولاية فلوريدا الأمريكية لمسافة 1800 متر " الفئة الأولى " على المسار  الرملي بقيادة الفارس جويل روساريو وإشراف المدرب براد كوكس .

كما ظفر " كولنول ليام " بلقب سباق " كأس بيجاسوس العالمي  " لمسافة 1900 متر " الفئة الأولى " على المسار العشبي  بقيادة الفارس ايراد أورتيز وإشراف المدرب تود بلتشر .

كلمات دالة:
  • كأس بيجاسوس العالمي،
  • نيكس غو
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