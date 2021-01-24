" نيكس غو " بطل " كأس بيجاسوس العالمي " في أمريكا

المصدر: متابعة – خالد المهيري

أقتنص " نيكس غو " لقب سباق " كأس بيجاسوس العالمي " والذي أقيم فجر اليوم على مضمار " جلف ستريم بارك " في ولاية فلوريدا الأمريكية لمسافة 1800 متر " الفئة الأولى " على المسار الرملي بقيادة الفارس جويل روساريو وإشراف المدرب براد كوكس .

كما ظفر " كولنول ليام " بلقب سباق " كأس بيجاسوس العالمي " لمسافة 1900 متر " الفئة الأولى " على المسار العشبي بقيادة الفارس ايراد أورتيز وإشراف المدرب تود بلتشر .

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