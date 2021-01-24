ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للفوز على «بنجاش»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها «الإمارات»، إلى فوز مستحق بسبعة أهداف ونصف، مقابل خمسة أهداف لفريق بنجاش، في بطولة ايفزا الفضية للبولو 2021.

وجاء الفوز مع انطلاق منافسات البطولة والمقامة حالياً على ملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 6 فرق يقودها العديد من نجوم اللعبة الإماراتيين والخليجيين والعرب إلى جانب المحترفين الأجانب.

كما فاز فريق «الحبتور» على منافسة فريق «ايفزا» بثمانية أهداف مقابل خمسة أهداف ونصف الهدف لمنافسه. ويلتقي فريق الإمارات مع فريق الحبتور غداً لتحديد المتأهل منهما إلى الدور التالي.

فوز مستحق

جاءت المباراة الأولى التي جمعت بين فريقي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وفريق «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش قوية وجيدة المستوى وغلب عليها في البداية الطابع الدفاعي، حيث فرض كل فريق رقابة لصيقة على منافسه، إلا أن فريق الإمارات استثمر أخطاء فريق بنجاش وترجمها بتسجيله ثلاثة أهداف ونصف دون رد بنهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح فريق بنجاش في وقف زحف فريق الإمارات وسجل ثلاثية، وفي الشوط الثالث سجل فريق الإمارات الهدف الرابع، وأضاف الهدف الخامس في الشوط الرابع في الوقت الذي غاب فريق بنجاش عن التسجيل في هذين الشوطين، وفي الشوط الخامس أحرز كل فريق هدفين لتنتهي المباراة بفوز مستحق لفريق الإمارات بسبعة أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف.

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