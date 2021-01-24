ثلاثية ذهبية لمربط دبي في «العين»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سجل مربط دبي للخيول العربية إنجازاً تاريخياً جديداً في بطولة الإمارات للمربين التي أقيمت للمرة الأولى بمدينة العين، وهو يحقق ثلاث ميداليات ذهبية إلى جانب ميداليتين فضيتين، وقد كان المربط على موعد مع التاريخ بنادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعد تألق لافت لكوكبة من أجمل إنتاجه المحلي من الخيول العربية الأصيلة ضمن منافسات مثيرة تبارى فيها 336 خيلاً تمثل 144 من المربين. كما أكد المربط أن القوة الإنتاجية لماكينة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل «دي سراج» لا تزال طاغية ومستمرة في مشهد إنجازات الخيل العربية في ميادين المنافسات المحلية والدولية.

دلالات واضحة سطرها مربط دبي بإنتاجه المحلي في البطولة ليؤكد تفوقه في معادلات الإنتاج والجودة الفائقة، وذلك عندما تمكن من الفوز بثلاثية ذهبية وفضيتين، فضلاً عما حققته خيول تنحدر من أعمدة إنتاجه وتحديداً الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل «دي سراج». فقد توشحت بالذهب المهرة الفاتنة بعمر السنة «دي بيسان» وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «ار اي هاتش روزاليا»، وبذهبية ثانية توشح المهر «دي شهير» ابن الفحل «ع ج مرزان» والفرس العالمية «دي شهلا»، وعززت الحصيلة الذهبية الفرس «دي غرام» من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «إف تي شيلا»، كما تمكن مربط دبي من إحراز فضيتين مع كل من المهرة «دي جورية» من الفحل «دي سراج» والفرس «دي نوال»، والمهر «دي شرار» من الفحل «دي سراج» والفرس العالمية «اف تي شيلة».

وأكد الفحل «إف إيه إل رشيم» وابنه الفحل «دي سراج» مكانتهما الإنتاجية النوعية وطعم إنجازاتهما لدى المرابط المشاركة، عندما نال أبناء «إف إيه إل رشيم» الذهب مع كل من المهر «الأريام حشيم» لمربط الأريام والفحل «إيه إل آر الرشيد» ليوسف محمد الرشيد. كما نالت المهرة «كي ليالي» لمالكها لخالد سعيد الحميري برونزية المهرات، في حين نال ابن الفحل «دي سراج» المهر «ع ج ربدان» لمربط عجمان فضية الأمهار.

مكانة قيادية

وقال المشرف العام مدير عام مربط دبي للخيول العربية المهندس محمد التوحيدي: إن البطولة منحت لكل ذي حق حقه في تثمين العمل المتعلق بتربية وإنتاج وتطوير الخيل العربية الأصيلة. وأعرب التوحيدي عن سعادته بالنتائج التي حققها المربط في البطولة التي احتضنتها مدينة العين للمرة الأولى.

وأضاف: «إن الإنجازات الذهبية الحقيقية هي النجاح الذي حالفنا بإنتاج متواصل بمواصفات نوعية مؤثرة في تطور الخيل العربية الأصيلة، هو النجاح الذي وجه إليه منذ تأسيس مربط دبي فارس العرب والعالم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عندما قرّر أن يكون المربي الوطني والمربي العربي في المقدمة بين مربي الخيول العربية في العالم. ومربط دبي ملتزم بكل الجهود الكفيلة بتحقيق هذه الغاية النبيلة، ومواصلة مسيرة تطوير الخيل العربية بأعلى مواصفات الجودة».

وأعرب المدير التنفيذي لمربط دبي عبد العزيز المرزوقي عن سعادته بما حققته خيول المربط من إنجازات مكنته من المحافظة على صدارته بين أقوى المرابط وأفضلها إنتاجاً. وأثنى المرزوقي على المستوى التنظيمي والتنافسي للبطولة.

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