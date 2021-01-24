مواجهات قوية في بطولة سلطان بن زايد للبولو

المصدر: (أبوظبي- البيان الرياضي)

تواصلت مباريات بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، وجمعية الإمارات للبولو، وتميزت المواجهات بالقوة والندية، وشهدت البطولة فوز فريق رانون على فريق انكورا 7.5 - 5 بعد مواجهة قوية وفاز أبوظبي على غنتوت «أ» بنتيجة 5 -1 فيما حقق غنتوت «ب» فوزاً مهماً على أننجلسي 7-5.

وتتواصل البطولة اليوم بثلاث مباريات في غاية الأهمية تحدد نتائجها الفرق المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائي، حيث يلتقي رانون وفريق أبوظبي عند الساعة الثانية ظهراً، كما يواجه أننجلسي تحدي غنتوت «أ» عند الساعة الثالثة، وتجمع المباراة الأخيرة بين أنكورا وفريق غنتوت «ب» عند الخامسة مساء.

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