نخبة الخيول في أقوى سباقات مضمار العاصمة اليوم

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ينظم نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي مساء اليوم حفله الثامن في الموسم الحالي والذي يشهد مشاركة نخبة الخيول في أقوى السباقات التي تتألف من 7 أشواط مهمة للخيول العربية الأصيلة باستثناء الشوط السابع والأخير للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 78 خيلاً تتنافس على جوائز مالية بقيمة 845 ألف درهم.

وستكون بداية الحفل عند الخامسة مساء بشوط للخيول المبتدئة لمسافة 1000 متر بمشاركة 12 خيلاً وجوائز مالية 80 ألف درهم، وثاني الأشواط هو سباق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً تتنافس على 70 ألف درهم.

وينتقل الحفل في الشوط الثالث لجولة أولى من تحضيري سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة لمسافة 2200 متر بمشاركة 10 خيول أبرزها «صمود» و «حراب» و «بي أف مغادر» وتبلغ جوائز الشوط 100 ألف درهم، وفي الشوط الرابع يقام سباق الميل على لقب إسطبل المها بمشاركة 10 خيول وجوائز مالية 90 ألف درهم.

فيما يشهد الشوط الخامس لمسافة الميل تحدياً مثيراً للتتويج بلقب كأس أبوظبي الذهبي الذي تبلغ جوائزه المالية 125 ألف درهم، بمشاركة 6 خيول من النخبة بقيادة «أيه أف سند»، «حميم»، «الترياق».

ويقام السباق الرئيس للحفل في الشوط السادس على لقب سباق الرويس لمسافة 1200 متر بمشاركة 10 من نخبة الخيول تتنافس على 300 ألف درهم أبرزها «حكيمة مسقط»، «جوال»، «أيه أف الوجل».

ويختتم الحفل بشوط مخصص للمبتدئة من المهجنة الأصيلة في الشوط السادس لمسافة 1400 متر بمشاركة حصة كاملة من الخيول وجوائز مالية 80 ألف درهم.

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