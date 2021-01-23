المري يهدي أسطبل زعبيل لقب كأس الوثبة للقدرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

اهدى الفارس عبد الله غانم المري اسطبل زعبيل العائد إلى حمدان سعيد جابر لقب سباق كاس الوثبة لملاك الأسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم الذي أحتضنته قرية الإمارات العالمية بالوثبة صباح اليوم، في رابع سباقات الموسم الجديد، بمشاركة 102 فارسا وفارسة من مختلف أسطبلات الدولة.

وحقق المري الفوز على صهوة " شابال نابوكا" بزمن قدره 3:26:52 ساعة وحل ثانيا عبد الله خلفان الجهوري على صهوة "أل أس بيندا" من إسطبل إنجاز قاطعا المسافة في زمن قدره 3:27:09 ساعة، وجاء في الترتيب الثالث بفارق ثانية واحدة الفارس محمد صالح العطاس على صهوة " شا أكيلبسي" من إسطبل الحزم 4 بزمن 23:27:10 ساعة، ورابعا سيف أحمد المزروعي على صهوة " ليبانتو دي جوادارنك" من أسطبلات أس أس قاطعا المسافة في زمن قدره 3:27:45 ساعة.

وبعد إعتماد النتيجة رسميا تم تتويج الفائزين الأوائل عن طريق مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، محمد الحضرمي مشرف السباقات بالقرية.

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