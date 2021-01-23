515 ألف درهم جوائز سباق مضمار العين

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في الخامسة من مساء اليوم سادس سباقاته بالموسم والذي يتألف من 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة.

وشوط واحد للخيول المهجنة، تتنافس جميعها على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 515 ألف درهم.

البداية

يبدأ حفل الأمسية كالعادة بسباق كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الأول والذي ينطلق لمسافة 1400 متر وتتنافس خلاله الخيول المبتدئة، ويبرز منها «آر بي كينغز باي» و«المتميز»، وفي الشوط الثاني والذي تتسابق فيه خيول الإنتاج المحلي لمسافة 1600 متر تحاول «المحروسة» الفوز بالمركز الأول كما فعلت ذلك في مشاركتها الأخيرة بمضمار أبوظبي، ولكن عليها أن تتجاوز منافسين أقوياء مثل «ايه اف مذهل» و«ايه اف ماكرة».

الثالث والرابع

تعود الخيول المبتدئة للتنافس في الشوط الثالث على مسافة 1800 متر والذي خصص لعمر الأربع سنوات فما فوق، ويتوقع أن يشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً من أجل اللقب، ويستمر التنافس في رابع أشواط الحفل المخصص للخيول ذات أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر بمشاركة 15 خيلاً، يبرز منها «جاهز»، و«بسام».

إثارة مستمرة

تستمر الإثارة بالشوط الخامس لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً تتطلع للصدارة والفوز باللقب منها «آر بي دبل داون» و«مجاهد» وغيرهما من الخيل القوية الخبيرة بالمضمار الرملي، أما في الشوط السادس والذي خصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر فيسعى «فارو كينغ» للتتويج باللقب لكن مهمته لن تكون سهلة بوجود منافسين أقوياء مثل «رايت فلانك»، و«انتيمو».

مسك الختام

تختتم الأمسية بالشوط السابع والرئيس في الحفل لمسافة 2000 متر، حيث تتنافس 11 خيلاً بعمر خمس سنوات، وتتجه الأنظار للجواد «مشير الوثبة» الذي يعتبر أبرز المرشحين للفوز، برغم وجود خيول قوية مثل «سوتيرنز الموري» و«آر بي غرينيد».

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