شريف الحلواني: علاقتنا مع «شادويل» استراتيجية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم المهندس شريف الحلواني، مدير مضمار جبل علي، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على فوز «بلون باي ويند» بلقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة».

كما تقدم شريف الحلواني بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، على مواصلة «شادويل» وأذرعتها العالمية دعمها ورعايتها لسباقات جبل علي، حيث نعتبرهم شركاء استراتيجيون لنا، ما جعل المضمار الأصفر يتبوأ مكانة محلية وعالمية مميزة، يطمح فيه جميع الملاك والمدربين والفرسان للمشاركة في سباقاته والتنافس على ألقابه.

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