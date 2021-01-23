ساتيش سيمار: «مزغران» أثبت قوته مرة أخرى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد المدرب ساتيش سيمار بالأداء الكبير الذي قدمه «مزغران» الذي حقق فوزه الثاني على التوالي بمضمار جبل علي.

وأضاف قائلاً: «أثبت «مزغران» قوته مرة أخرى في الشوط الخامس على المضمار الأصفر وعاد ليحقق الفوز للمرة الثانية على التوالي، وهو بطل متطور جداً».

وأكد ساتيش سيمار أن «مزغران» قد يشارك في سباقات مضمار «ميدان» العالمي بالتشاور مع المالك، كذلك نخطط لتجريبه على المضامير العشبية.

وأضاف ساتيش سيمار أن الفارس تاغ أوشي أخبره بأن البطل قادر على المشاركة في المسافات الطويلة، متمنياً أن يواصل البطل عروضه القوية في السباقات القادمة.

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