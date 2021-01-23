ميرزا الصايغ: فخورون برعاية المضمار الأصفر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على فوز «بلون باي ويند» بلقب الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة».

وقال ميرزا الصايغ إن السباق تميز بالمنافسة القوية، وأثبت البطل قوته وجدارته خلال الشوط.

وأكد ميرزا الصايغ أن «شادويل» وأذرعتها العالمية تفخر بأن تكون ضمن شركاء المضمار الأصفر مع بقية الرعاة الآخرين.

كما أعلن ميرزا الصايغ عن مكرمة جديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وهي عبارة عن سحب إلكتروني في نهاية موسم المضمار الأصفر على مبلغ 15 ألف درهم خصصت للجماهير تقديراً لهم على متابعتهم سباقات المضمار العائلي على الرغم من غيابهم من مدرجات المضمار بسبب جائحة كورونا.

وأضاف ميرزا الصايغ أن صاحب المركز الأول سيحصل على مبلغ 5 آلاف درهم، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني إلى السادس على مبلغ 2000 درهم.

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