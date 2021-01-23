سعيد الطاير: للإمارات مكانة عالمية في سباقات الخيول

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد بن حميد مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مكانتها العالمية كمنصة جاذبة للخيول الدولية، على الرغم من التحديات التي سببتها جائحة كورونا حول العالم، إلا أنه على الرغم من ذلك شهدنا تسجيل ومشاركة عدد كبير من الخيول العالمية.

وتقدم سعيد الطاير بخالص التهاني والتبريكات للفائزين في أول سباقات كرنفال كأس دبي العالمي، مضيفاً بأن الأمسية الأولى شهدت تنوعاً كبيراً على كافة المستويات، وتوازناً مميزاً في منافسات السباق.

وقال سعيد الطاير إن سلامة الجميع في السباقات هي أولوية قصوى لدينا، متمنياً أن تتحسن الظروف وتنتهي جائحة كورونا حتى تعود الجماهير إلى المدرجات.

وأضاف سعيد الطاير أن الإجراءات الصحية التي اتبعناها هي للحفاظ على أسرة الخيل والفرسان، خاصة أنهم يأتون من الخارج ويشاركون دائماً في السباقات التي تقام في مضامير الدولة، لذا نحن نحرص على تهيئة الأجواء المناسبة في السباقات.

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