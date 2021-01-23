فرانكي ديتوري يخطف الأنظار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

خطف الفارس العالمي فرانكي ديتوري الأنظار في افتتاحية سباقات كرنفال كأس دبي العالمي والذي أقيم أول من أمس في «ميدان»، محققاً ثنائية قوية دشنت عودته إلى المضمار العالمي.

وتحدث فرانكي ديتوري عن مشاركته مع فريق جودلفين قائلاً: «أنا سعيد جداً بالمشاركة مع خيول جودلفين خلال الأمسية، كما تربطني علاقة صداقة قوية بالمدرب العالمي سعيد بن سرور بدأت منذ تأسيس جودلفين، عندما كنت شاباً، وها أنا أعود في عمر الـ 50 عاماً، حققت معه أكثر من 900 انتصار حول العالم، منها أكثر من 100 انتصار في سباقات الفئة الأولى، ويعني لي الكثير تحقيق الانتصار مع سعيد بن سرور في ميدان».

وعن بطل «لاند أوف ليجندس» «بطولة قلعة الفهيدي» قال فرانكي ديتوري: «حصلت على مسار مثالي خلف المتصدرين وعلى الثغرة في التوقيت الصحيح، في الواقع تقدمت قبل الأوان، ولكن حينما طلبت منه التقدم، أعطاني كل ما عنده، وكان مجهوداً طيباً وكل الأمور سارت حسب المطلوب، وحصلت على بوابة جيدة ونجحت في وضعه في وتيرة طيبة».

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