شارلي آبلبي: «والتون ستريت» إلى «دبي مدينة الذهب»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مدرب جودلفين شارلي آبلبي أن الوجهة المستقبلية لـ «والتون ستريت» «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية» ستكون سباق «دبي مدينة الذهب» في أمسية «سوبر ساترداي» شهر مارس القادم.

وقال شارلي آبلبي: بدا»والتون ستريت«في حالة ممتازة قبل السباق، بل كانت أفضل حالة رأيته فيها على الإطلاق، والتمارين التي أجراها في الإسطبل عززت من هذا الاعتقاد، ووليام كان يقوده على مدى العشرة أيام الأخيرة، وكان منذ مدة اختياره في يوم السباق .

وأضاف: بإمكانكم ملاحظة أن الجواد كان تواقاً للاندفاع في أول نصف ميل من السباق، ولم تكن الصدارة بدون نزاع، ولكن بمجرد أن انتظم في الإيقاع عند الخروج من المنعطف الأخير، تمثل كل المطلوب في تحريكه، وأدى المهمة بشكل جيد، باعتقادي إنه جدير بالمشاركة في» دبي مدينة الذهب «ولن يكون أفضل الخيول في ذلك السباق ولكنه يتمتع بإخلاص والكثير من الخبرة، وربما نمنحه راحة أطول لتوجيهه إلى ذلك السباق بدلاً عن التوجه لسباقات أخرى في الكرنفال، وهو جواد يركض بشكل جيد لدى العودة من الاستراحة، وبالتالي سنتجه مباشرة إلى ذلك السباق.

وعن» زاغوزكي «وصيف» بطولة سنجسبيل ستيكس «قال شارلي آبلبي: نشعر بارتياح من أداء» زاغوزكي «والفائز جواد جيد للغاية، ووليام بيوك شعر عقب السباق أن» زاغوزكي ) سوف يستفيد من هذه المشاركة، والمسار الأكثر منطقية الآن هو سباق الراشدية على ذات المسافة بعد ثلاثة أسابيع.

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