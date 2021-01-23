ساتيش سيمار: سعيد بتحقيق لقب «دبوي ستيكس»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته البالغة بتحقيق لقب بطولة «دبوي ستيكس».

وأشاد ساتيش سيمار بالأداء الكبير الذي قدمه «سويتزرلاند» في الشوط قائلاً: «البطل قدم أداءً مذهلاً في الشوط، وكذلك باقي الخيول التي أدربها والتي شاركت في الشوط، ولكني أعتقد أنه بناءً على ذلك سوف نضع الخطة المناسبة للبطل «سويتزرلاند» و«جلاديتور كينج» والذي جاء في المركز الثالث في السباق بالتشاور مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي».

وتقدم ساتيش سيمار بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حميد النعيمي على إتاحة الفرصة له لتدريب هذه الخيول القوية ذات المستوى العالمي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز