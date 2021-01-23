مصبح المهيري: توقعنا فوز «ميليتاري لو»

المصدر: (دبي - البيان )

أشاد المدرب مصبح المهيري بالأداء الكبير الذي قدمه «ميليتاري لو» بطل «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية».

وقال مصبح المهيري إنهم توقعوا فوز البطل ولكنهم تخوفوا من قصر مسافة السباق، إلا أنه قدم مستوى أكثر من رائع.

وأضاف مصبح المهيري أن البطل يحب المسافات الطويلة، وتطور مستواه عن الموسم الماضي، مشيراً أن الخيارات ستكون مفتوحة ومن ضمنها الجولة الثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي» إلا أن السباق المقبل سوف يتحدد عقب التشاور مع المالك.

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