سعيد بن سرور: «لاند أوف ليجندس» إلى «زعبيل للميل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب العالمي سعيد بن سرور عن رضاه التام عن الأداء الذي قدمه «لاند أوف ليجندس» لجودلفين بطل «بطولة قلعة الفهيدي».

وأضاف سعيد بن سرور قائلاً: (أظهر «لاند أوف ليجندس» سرعات عالية في التدريبات الصباحية، وهذا ما دفعنا لإعادته للركض على هذه المسافة، وأنا واثق من أنه سيكون أكثر جاهزية عقب هذا السباق، وفرانكي قاده بشكل جيد، وأنهى الجواد السباق بشكل جيد للغاية).

وأعلن سعيد بن سرور بأن الوجهة القادمة للبطل قد تكون «زعبيل للميل» ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي.

كما تحدث المدرب العالمي عن أداء «دريم كاسل» و«ميلتري مارش» في الشوط الرابع قائلاً: (ركض «دريم كاسل» بشكل رائع وأظهر كأنه قادر على النقلة إلى مسافة الميل وربع الميل في مرحلة ما)

وأضاف: («ميلتري مارش» حصان فاره القوام، وتدريبات جيدة في الفترة الصباحية، ولكن الأمر يختلف في السباقات، وسوف يتحسن كثيراً عقب هذه المشاركة، وستكون خياراتنا مفتوحة غير أن مشاركته المقبلة ستكون في الجولة الثانية لـ«بطولة آل مكتوم للتحدي»، على الرغم من أنه سيكون بحاجة لذلك السباق لاكتساب مزيد من الجاهزية).

وعبر سعيد بن سرور عن سعادته لعودة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري ومشاركته مع الشعار الأزرق الملكي، قائلاً: (أنا وديتوري بدأنا منذ تأسيس إسطبلات جودلفين، وأمضينا سنوات طويلة جداً، شاركنا فيها في معظم المضامير العالمية وحقق أقوى الانتصارات مع أشهر خيول الإسطبل، وأنا سعيد بعودته يعطي طعماً جميلاً للسباقات، خاصة أن الجماهير حول العالم تتابع الفارس المخضرم).

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