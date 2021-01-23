«بلون باي ويند» لحمدان بن محمد بطل «جبل علي للميل»

المصدر: دبي – خالد المهيري

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثنائية في سابع سباقات مضمار جبل علي الذي أقيم يوم أمس برعاية «شادويل» وأذرعتها العالمية، إذ اقتنص «بلون باي ويند» لقب «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، فيما ظفر «هاري أب» المملوك لسموه بلقب الشوط الثالث.

كما حقق «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني.

وواصل المدرب سالم بن غدير تألقه في المضامير المحلية محققاً ثلاثية خلال الأمسية في الشوط الأول والثالث والرابع.

«هايد بارك» نجم الافتتاح

ظفر «هايد بارك» لسلطان علي بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 80 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.26.31 دقيقة وبفارق 7 أطوال وربع الطول عن «تريكباج» لـ «نقابة هاف ايه لاك» بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب جابر رمضان.

وحل ثالثا «إشتراك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«شامخ» بطل الثاني

اقتنص «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب نيكولاس باشلارد مسجلاً زمناً قدره 1.26.49 دقيقة وبفارق 5 أطوال عن «دارك سيلفر» لمحمد خليفة البسطي بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف المدرب أحمد بن حرمش.

وجاء في المركز الثالث «دارك اوف نايت» لناصر عسكر بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

«هاري أب» نجم الثالث

حقق «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.14.62 دقيقة وبفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «أنكل حامد» لمالكه عبد المحسن العبد الكريم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «هوا بلادي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي.

«بلون باي ويند» نجم الرئيسي

اقتنص «بلون باي ويند» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.37.97 دقيقة وبفارق 4 أطوال عن «سيكريت امبشن» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس باتريك دوبس وإشراف المدرب دووج واتسون.

«مزغران» بطل الخامس

حقق «مزغران» لمالكه عيلان حمد كدفور المهيري لقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.39.84 دقيقة وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «كينجدام اوف دبي» لـ «الكمدة للسباقات» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«عبيان» بطل السادس

اقتنص «عبيان» لمالكه سلطان إسماعيل أحمد عبد الله البلوشي لقب الشوط السادس لمسافة 1950 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب مجيب رحمان مسجلاً زمناً قدره 2.02.48 دقيقة وبفارق طول ونصف الطول عن «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين اونيل وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «البارز» لـ «الإسطبلات الوطنية» بقيادة الفارس باتريك كوسجراف وإشراف المدرب هلال العلوي.

«شنغهاي سيتي» مسك الختام

حقق «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات» لقب الشوط السابع والختامي للأمسية لمسافة 1000 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 84 ألف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب راشد بورسلي مسجلاً زمناً قدره 1.00.02 دقيقة وبفارق 3 أطوال وربع الطول عن «ضحوي» لمالكه عبد المجيد الكوت بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «طنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة الفارس دين أونيل وإشراف المدرب مصبح المهيري.

تكريم المتميزين

ومن جانب آخر قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي، وياسر مبروك ممثل هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتكريم أفضل مدرب وفارس للسباق الماضي، التي استلمها سانديب جاداف نيابة عن المدرب سالم بن غدير والفارس رويستون فرنش.

جائزة السيارة

ومن ناحية أخرى، فاز مصور قناة «دبي ريسنج» الزميل فراس عوض بجائزة السيارة الأولى والمخصصة للإعلاميين والتي أمر بها سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، تقديراً للدور الذي قام به الإعلاميون في سباقات الخيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز