كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة للقدرة اليوم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

تشهد قرية الإمارات العالمية بالوثبة اليوم سباق كأس الوثبة للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، بمشاركة كبيرة من ملاك الإسطبلات الذين يدفعون بنخبة الخيول للوصول إلى منصات التتويج.

وتم تقسيم مراحل السباق الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً إلى 4 مراحل، وستكون البداية لمسافة 35 كلم باللون الأزرق يعقبه فترة راحة 50 دقيقة والمرحلة الثانية لمسافة 25 كلم بعدها فترة راحة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 20 كلم بفترة راحة زمنية 40 دقيقة، والمرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم أيضاً.

ووضعت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط المهمة منها أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كجم وأن لا يزيد نبض الحصان عقب كل مرحلة من المراحل الأربع على 64 نبضة، مع منع استخدام السوط أو أي وسيلة جلد، بجانب الالتزام بالزي المحدد.

وأكدت القرية اكتمال كل الترتيبات للسباق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقال مسلم العامري مدير عام القرية إن الاستعدادات اكتملت للسباق بعد جهد كبير من قبل اللجنة المنظمة، مؤكداً أنهم يتوقعون مواصلة نجاح السباق اليوم ليكون امتداداً للنجاح الذي تحقق مع ضربة بداية الموسم أخيراً، ودعا مسلم العامري الفرسان والفارسات للالتزام باللوائح والقوانين والتنافس القوي لإظهار تميز الإمارات في رياضة الفروسية.

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