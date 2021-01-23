ثنائية لـ «جودلفين» في افتتاح كرنفال كأس دبي العالمي بـ «ميدان»

المصدر: دبي - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين تألقها على مضمار «ميدان» العالمي، خلال الأمسية الأولى لكرنفال كأس دبي العالمي، والذي أقيم يوم الأول من أمس، برعاية «عزيزي للتطوير العقاري»، إذ حققت خيول الإسطبل الأزرق الملكي ثنائية عبر «والتون ستريت» بطل «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية»، و«لاند أوف ليجندس» بطل «بطولة قلعة الفهيدي».

وظفر «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب «بطولة دبوي ستيكس»، فيما اقتنص «ميليتاري لو» لناصر عسكر «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى».

وسجل الفارس العالمي فرانكي ديتوري عودة قوية للمضمار العالمي، إذ حقق ثنائية خلال السباق في الشوطين السادس والسابع.

شهد السباق، سعيد بن حميد مطر الطاير رئيس مجلس إدارة «نادي دبي لسباق الخيل»، ومحمد أحمد بن عبد العزيز الشحـي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومرويس عزيزي، رئيس مجلس الإدارة شركة «عزيزي للتطوير العقاري».

«جولدن جول» نجم الافتتاح

ظفر «جولدن جول» لمالكه دين برينان بلقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «الفرجان من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 65 ألف دولار بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً 1.22.69 دقيقة ومحطماً الرقم القياسي السابق للسباق «1.23.07 دقيقة» بفارق 3 أطوال ونصف الطول عن «ديزرت دكتور» لمالكتها فترياني هاي بقيادة الفارس أندريا أتزني.

وحل في المركز الثالث «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

«والتون ستريت» بطل الثاني

اقتنص «والتون ستريت» لجودلفين لقب الشوط الثاني «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «علياء من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار، بقيادة الفارس وليام بويك.

وإشراف المدرب شارلي آبلبي، مسجلاً زمناً قدره 2.26.83 دقيقة، محطماً الرقم القياسي السابق للسباق «2.26.85 دقيقة» وبفارق 5 أطوال عن «دبي فيوتشر» لجودلفين بقيادة الفارس هيكتور كروتش، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وجاء في المركز الثالث «آوي هي جوس» لخيلفة سعيد سليمان بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

«سويتزرلاند» يخطف الثالث

حقق «سويتزرلاند» لـ «ر ر ر للسباقات» لقب الشوط الثالث «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 130 ألف دولار بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب ساتيش سيمار، مسجلاً زمناً قدره 1.10.86 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «جلاديتور كينج» لـ «ر ر ر للسباقات» بقيادة الفارس مايكل بارزالونا، وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«لورد جليترز» بطل الرابع

اقتنص «لورد جليترز» لمالكيه جيف وساندرا تيرنبول لقب الشوط الرابع «بطولة سنجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «ريفييرا من عزيزي»، والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب ديفيد أوميرا، مسجلاً زمناً قدره 146.82 دقيقة وبفارق 3 أطوال عن «زاغوزكي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «دريم كاسل» لجودلفين بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

«ميليتاري لو» نجم الرئيسي

ظفر «ميليتاري لو» لناصر عسكر بلقب الشوط الخامس الرئيسي «بطولة آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» على المضمار الرملي، برعاية «مينا من عزيزي».

والبالغ قيمة جوائزه 228 ألف دولار بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1.36.42 دقيقة وبفارق طول وربع الطول عن «ذا جريت كولكشن» لمالكه زاور سكريكوف بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب دووج واتسون.

وحل ثالثاً «ساليوت ذا سولجر» لـ «فيكتورياس» بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدرب فوزي ناس.

«لاند أوف ليجندس» بطل السادس

حقق «لاند أوف ليجندس» لجودلفين لقب الشوط السادس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «كريك فيوز من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، مسجلاً زمناً قدره 1.22.55 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «دبي» لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وجاء في المركز الثالث «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة للسباقات بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

«إكيلاتيرال» مسك الختام

اقتنص «إكيلاتيرال» لمالكته فترياني هاي لقب الشوط السابع والختامي للأمسية «بطولة دبي للسرعة - داش» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «أورا من عزيزي».

والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار بقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب تشارلز هيلز، مسجلاً زمناً قدره 57.62 ثانية وبفارق نصف طول عن «مترفع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «لازولي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك، وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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