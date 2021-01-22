12 خيلاً تسعى إلى لقب «جبل علي للميل» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الواحدة و45 دقيقة من ظهر اليوم، السباق السابع لمضمار جبل علي، والذي سيحمل اسم «سباق زعبيل» برعاية «شادويل» وأذرعها العالمية بمشاركة 77 خيلاً، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط السبعة مليوناً و75 ألف درهم.

وستكون الأنظار متجه نحو الشوط الرابع الرئيسي «بطولة جبل علي للميل» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة» برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزها 575 ألف درهم وبمشاركة 12 خيلاً أبرزها «بلون باي ويند» و«هايبوثيتيكال» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «الكامل» و«جبر» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كانفاسد» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «آبف نورمال» و«سيكريت امبشن» لناصر عسكر.

الشوط الأول

يشهد الشوط الأول لمسافة 1400 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 80 ألف درهم مشاركة 12 خيلاً أبرزها «شجي» و«حافل» و«إشتراك» و«فوراق» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «هايد بارك» لسلطان علي، «يقين» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط الثاني

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر برعاية «مزراع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم 9 خيول أبرزها «الخط» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كورفير» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «دارك اوف نايت» لناصر عسكر، «ماي وار» لـ «إتش وبي».

الشوط الثالث

ويشهد الشوط الثالث لمسافة 1200 متر برعاية «مزارع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم مشاركة 9 خيول أبرزها «هاري أب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «سرج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «فيرست بروفيت» لـ «فيكتورياس»، «أجمل» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الخامس

ويشارك في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر برعاية «مزارع شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 72 ألف درهم 11 خيلاً أبرزها «مسالي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «رايج» لـ «ر ر ر للسباقات»، «دينجرس ثوت» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «كنود» لفوزي ناس، «مسدس» و«فاينل روك» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط السادس

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1950 متراً برعاية «مزراع ديرنزتاون» والبالغ قيمة جوائزه 64 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «مقادير» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «رفر» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «البارز» لـ «الإسطبلات الوطنية»، «لا هموم» لـ «فريق القمة للسباقات»، «مزيد» و«ريفولجنس ستار» لـ «فريق البيت متوحد».

الشوط السابع

ويتنافس في الشوط السابع لمسافة 1000 متر برعاية «إسطبلات شادويل» والبالغ قيمة جوائزه 84 ألف درهم 8 خيول أبرزها «طنين» و«رافد» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «شرم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «كوايت إنديفور» لـ «الإمارات للسباقات الترفيهية»، «شنغهاي سيتي» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

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