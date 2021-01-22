ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات في «ايفزا الفضية للبولو» اليوم

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، تنطلق في الثانية من بعد ظهر اليوم بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو، بطولة ايفزا الفضية للبولو إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية 2021 بمشاركة 6 فرق هي الإمارات وايفزا والحبتور وزيدان وبنجاش وذئاب دبي.

وسوف تستمر البطولة حتى الخامس من شهر فبراير المقبل، ويشهد اليوم الافتتاحي مباراتين ويلعب فريقا الإمارات وبنجاش في المباراة الأولى، والحبتور وايفزا في المباراة الثانية، وتقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريق الإمارات «17 جول» ومع سموها لوكاس مونتيفرد «3 جول» وتوماس بانيلو «7 جول» وجوليرمو «7 جول»، أما فريق بنجاش «18 جول» فيقوده حيدر بنجاش ومعه فردريكو «5 جول» وبنيامين «6 جول» وكروتو «7 جول».

وتعد المباراة حجر الزاوية للفريقين فالفائز يقطع نصف الطريق إلى الدور التالي، فيما يدخل الخاسر في حسابات معقدة نسبياً، لذلك فإن البداية ستكون حذرة ويدخل فريق الإمارات المباراة ولديه رصيد من الخبرة من خلال مشاركاته في منافسات الكأس الفضية أكثر من مرة والفوز بها سابقاً.

لقاء عائلي

وفي المباراة الثانية والتي تجمع الشقيقين محمد وراشد الحبتور بقيادتهما لفريقي الحبتور وايفزا، ستكون لها طعم خاص بساحات اللعبة، ويمثل فريق الحبتور «18 جول» كل من محمد الحبتور وفيلكس اسين «3 جول» وجون باريتش «6 جول» وفاكوندو سولا «9 جول»، ويضم فريق ايفزا «17 جول» كلاً من راشد الحبتور وطارق الحبتور «1 جول» وسيجوندو امادوري «4 جول» وجاكينتو اموردي «5 جول» وايزيدرو ستارادا «7 جول».

رغم أن اللقاء عائلي إلا أن الكل يسعى للفوز للتنافس على الكأس الفضية، يتمتع فريق ايفزا بنصف نقطة فارق التصنيف، وسبق لفريق الحبتور الفوز بالكأس الفضية، وفي المقابل فإن فريق ايفزا لعب في السابق باسم فريق مهرة.

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