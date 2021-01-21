انطلاق كرنفال كأس دبي العالمي في «ميدان» اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم أول سباقات كرنفال كأس دبي العالمي برعاية «عزيزي» وبمشاركة 79 خيلاً، فيما يبلغ إجمالي جوائز الأشواط السبعة 925 ألف دولار أمريكي. كما ستشهد الأمسية عودة الفارس العالمي فرانكي ديتوري إلى المضمار العالمي.

ويتضمن السباق إقامة عدد من البطولات القوية أبرزها الشوط الخامس الرئيسي بطولة «آل مكتوم للتحدي - الجولة الأولى» لمسافة 1600 متر «الفئة الثانية» برعاية «مينا من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 228 ألف دولار وبمشاركة 11 خيلاً أبرزها «جفتس أوف جولد» لجودلفين، «كيمبير» و«كويب» لـ«ر ر ر للسباقات»، «كابيزانو» لسلطان علي، «ساليوت ذا سولجر» لـ«فيكتورياس»، «ذا جريت كولكشن» لمالكه زوار سكريكوف.

الشوط الأول

وستكون الانطلاقة مع الشوط الأول لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «الفرجان من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 65 ألف دولار، وبمشاركة 9 خيول أبرزها «دبي أيكون» لجودلفين، «إمبورتانت ميشن» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، «ريو أنجي» لحامد رادان، «كينفر إيدج» لـ«إسطبلات الرشيد».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني «بطولة نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكية» لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «علياء من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 88 ألف دولار، مشاركة 14 خيلاً أبرزها «إسبوليني» و«ديزرت فاير» و«والتون ستريت» و«دبي فيوتشر» و«فولكانك سكاي»، «أمريكان جرافيتي» لجودلفين، «كومينكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

دبوي ستيكس

يشارك في الشوط الثالث «بطولة دبوي ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» على المضمار الرملي برعاية «بارك أفنيو من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 130 ألف دولار، 9 خيول أبرزها «الكرامة» و«وادي» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جلاديتور كينج» و«سويتزرلاند» لـ«ر ر ر للسباقات»، «جولد إيفورت» لعبد الله المنصوري، «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد».

سنجسبيل ستيكس

يشهد الشوط الرابع «بطولة سنجسبيل ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، مشاركة 11 خيلاً أبرزها «آرت دي فال» و «دريم كاسل» و«مثيكال ماجيك» و«زاغوزكي» و«ميلتري مارش» لجودلفين، «اقتران» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «فور ذي توب» لـ«ر ر ر للسباقات».

قلعة الفهيدي

يشارك في الشوط السادس «بطولة قلعة الفهيدي» لمسافة 1400 متر «الفئة الثانية» على المضمار العشبي برعاية «كريك فيوز من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزه 163 ألف دولار، 10 خيول أبرزها «دبي» و«لاند أوف ليجندس» و«سيلفر لاين» و«فيلورم» و«فاينال سونج» لجودلفين، «إنجازات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «جلوريوس جورني» لسمو الشيخة الجليلة للسباقات.

دبي للسرعة

يشهد الشوط السابع «بطولة دبي للسرعة - داش» لمسافة 1000 متر على المضمار العشبي برعاية «أورا من عزيزي» والبالغ قيمة جوائزها 88 ألف دولار، مشاركة 15 خيلا أبرزها «لازولي» لجودلفين، «اختيار» و«فنار» و«إحساسي» و«مترفع» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، «كينج راغنر» للشيخ مانع محمد راشد مانع آل مكتوم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز